Усик назвал Фьюри алкашом

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик в интервью, опубликованном в своем канале в соцсетях назвал чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри алкашом, пообещав победить его.

«Я уверен, что бой с Фьюри состоится. С ним сложно драться. Он хитрый и умнее, чем выглядит. Но я знаю как с ним драться, я очень мотивирован. Боррачо (алкаш), я иду за тобой», - сказал Усик.

Усик провел 20 боев на профессиональном ринге и во всех победил. В августе Усик победил Энтони Джошуа раздельным решением судей.

Фьюри провел на ринге 33 боя и во всех побеждал. В декабре он победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.