Тренер Уиска: Увидев бой Фьюри живьем, наша команда убедилась, что Усик одержит победу

Сергей Лапин, тренер украинского боксера Александра Усика, выразил уверенность, что его подопечные одержит победу над британцем Тайсоном Фьюри.

«Увидев бой Фьюри живьем, наша команда убедилась, что Усик одержит победу. Саша станет абсолютным чемпионом мира и привезет пояс WBC на Украину. Фьюри ничуть не опаснее Энтони Джошуа. А мы помним, чем все закончилось для Джошуа», – заявил специалист американским СМИ.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в феврале 2023 года.