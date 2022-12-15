Усик анонсировал начало тренировочного лагеря

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик сообщил, что на этой неделе начнет тренировочный лагерь. При этом украинец не уточнил, с кем у него состоится следующий бой.

«Моя задача – набрать хорошую форму. Думаю, что уже через пару дней мы соберем команду и отправимся в лагерь. Я вообще про переговоры не думаю. Абсолютно. В любом случае с кем-то договоримся. Нужно лишь быть в форме», – заявил Усик в соцсети.

Ранее украинец посетил бой с участием британца Тайсона Фьюри. Он вышел на ринг и провел с ним дуэль взглядов. По данным некоторых источников, в феврале 2023 года боксеры проведут поединок. К слову, Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC.