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Фабрицио Романо: Сантуш уволен из сборной Португалии

Новый тренер будет назначен в течение двух недель.
15 декабря 2022 19:47
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинул команду. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его словам, 68-летний специалист был уволен после вылета с ЧМ-2022. Напомним, в ¼ финала португальцы уступили Марокко (0:1).

Ожидается, что новый наставник сборной будет назначен в течение двух недель. Среди кандидатов числится экс-тренер «Спартака» Руй Витория, а также Жозе Моуринью и Паулу Бенту.

Добавим, что Фернанду Сантуш возглавил португальскую сборную в 2014 году и помог ей выиграть Евро-2016 и Лигу наций (2019).

источник: «Советский спорт»
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