Усик – о бое с Фьюри: С ним будет трудно. Он гораздо умнее, чем выглядит

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Уроженец Крыма не стал скрывать, что Фьюри, вероятно, станет самым тяжелым соперником в его карьере.

«Все говорят, что он выше, что у него нет поражений. Так что, очевидно, с ним будет трудно. Он гораздо умнее, чем выглядит и ведет себя», – заявил украинец на своем YouTube-канале.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.