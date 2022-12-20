Российский полутяжеловес Московский возобновил карьеру

Российский боксер-полутяжеловес Александр Московский возобновил карьеру сообщает портал AllBoxing.

Новый бой Московского состоится 25 февраля в Калининграде. Имя соперника пока не называется, но как отмечают организаторы, это будет титулованный известный боксер.

У Московского большой опыт выступлений на любительском ринге. В его активе победы над над экс-чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и действующим обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом.

В профессиональном боксе Московский провел три боя и во всех одержал победы.