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Российский полутяжеловес Московский возобновил карьеру

В активе боксера победы на любительском ринге над Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом.
20 декабря 2022 13:37
автор: Александр Евграфов

Российский боксер-полутяжеловес Александр Московский возобновил карьеру сообщает портал AllBoxing.

Новый бой Московского состоится 25 февраля в Калининграде. Имя соперника пока не называется, но как отмечают организаторы, это будет титулованный известный боксер.

У Московского большой опыт выступлений на любительском ринге. В его активе победы над над экс-чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и действующим обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом.

В профессиональном боксе Московский провел три боя и во всех одержал победы.

источник: AllBoxing.ru
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Российский полутяжеловес Московский возобновил карьеру
В активе боксера победы на любительском ринге над Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом.
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