Цзю об отмене боя с Чарло: Я очень разочарован, но к Чарло вернусь

Австралийский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю прокомментировал отмену титульного боя с американцем Джермеллом Чарло.

«Я очень разочарован. Чувствовал, что звезды сошлись для титульного поединка, но мы пойдем дальше. Я готов к следующему сопернику. Но к Чарло вернусь, как только он поправится от травмы и будет готов вновь выйти на ринг», - цитируют Цзю американские СМИ.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Цзю и Чарло должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), однако американец на тренировке сломал левую руку.