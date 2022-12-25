World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Цзю об отмене боя с Чарло: Я очень разочарован, но к Чарло вернусь

Австралийский боксер прокомментировал отмену титульного боя.
25 декабря 2022 10:02
автор: Александр Евграфов

Австралийский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю прокомментировал отмену титульного боя с американцем Джермеллом Чарло.

«Я очень разочарован. Чувствовал, что звезды сошлись для титульного поединка, но мы пойдем дальше. Я готов к следующему сопернику. Но к Чарло вернусь, как только он поправится от травмы и будет готов вновь выйти на ринг», - цитируют Цзю американские СМИ.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в среднем весе между Цзю и Чарло должен был состояться 28 января в Лас-Вегасе (США), однако американец на тренировке сломал левую руку.

Это интересно:
Цзю об отмене боя с Чарло: Я очень разочарован, но к Чарло вернусь
Австралийский боксер прокомментировал отмену титульного боя.
25.12.2022 10:02
Бокс
автор: Александр Евграфов
Титульный бой между Цзю и Чарло отложен на неопределенный срок
Причиной стала травма американца, полученная им на тренировке.
25.12.2022 09:42
Бокс
автор: Александр Евграфов
Альварес поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
Аргентинцы в третий раз в своей истории стали чемпионами мира.
22.12.2022 22:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Российский полутяжеловес Московский возобновил карьеру
В активе боксера победы на любительском ринге над Сергеем Ковалевым и Дмитрием Биволом.
20.12.2022 13:37
Бокс
автор: Александр Евграфов
Умер бывший тренер Цзю и Поветкина
Боксерскую карьеру специалист завершил в 1974 году.
17.12.2022 16:10
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Российский боксер Махмудов нокаутировал немца Валлиша
Поединок состоялся в Шавинигане (Канада).
17.12.2022 15:03
Бокс
Чемпионат России по боксу пройдет в августе 2023 года в Хабаровске
Город второй раз примет главные соревнования в этом виде спорта.
16.12.2022 15:54
Бокс
автор: Александр Евграфов
Усик – о бое с Фьюри: С ним будет трудно. Он гораздо умнее, чем выглядит
Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.
15.12.2022 23:07
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Фабрицио Романо: Сантуш уволен из сборной Португалии
Новый тренер будет назначен в течение двух недель.
15.12.2022 19:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Усик анонсировал начало тренировочного лагеря
Ранее сообщалось, что украинец проведет бой с Тайсоном Фьюри.
15.12.2022 18:41
Бокс
автор: Артур Гичунцев
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Россия — не Европа, но пока не Азия! Как РФС отложил на неделю решение стратегического вопроса
Очередное заседание исполкома РФС ждали с нетерпением и тревогой, потому как среди прочих в повестке значился вопрос стратегической важности – возможный переход российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации (АФК).
Ничья с точностью до сотой! Как Семененко выиграл золото чемпионата России благодаря дополнительным показателям
На чемпионате России в Красноярске Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали абсолютно одинаковую сумму баллов – 295,07. Золотая медаль досталась Семененко, так как он выиграл произвольную программу.
Всем бояться — Валиева заявила триксель! На чемпионате России начинается самое интересное
В пятницу 23 декабря в 15:25 по московскому времени на национальном чемпионате в Красноярске в борьбу вступают женщины-одиночницы.
Во дают, парни! 96, 97, 98, 99 – и 104 Гуменнику! Чемпионат России в Красноярске начался с града четверных
В мужской короткой программе сразу девять человек преодолели гроссмейстерскую отметку в 90 баллов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика