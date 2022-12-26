Дамир Исмагулов: Мысль провести бой по профессиональному боксу

«Раньше при подготовке к боям 80% времени я уделял боксерским тренировкам, готовился под руководством своего тренера по боксу Ильддара Аисина. К бою с Царукяном подготовка была другой, я весь лагерь занимался борьбой, и эта одна из причин неудачного выступления в этом поединке. Но я выражаю только уважение своему сопернику и желаю ему удачи в будущих боях.

В ближайшее время я выезжаю на сбор по боксу вместе со сборной России. Я уже имею такой опыт, мне доводилось проходить сборы, где я проводил спарринги с очень серьезными боксерами и никому не уступал. Была даже мысль провести бой по профессиональному боксу. Возможно, это скоро произойдет», — сказал Исмагулов AllBoxing.Ru.

Напомним, что Исмагулов свой последний бой проводил неделю назад на турнире UFC Fight Night 216, где потерпел поражение единогласным решением судей Арману Царукяну.