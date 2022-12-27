Дмитрий Бивол: Хочу драться за пояса Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол назвал свою главную цель в профессиональной карьере.

Напомним, что 32-летний спортсмен не проиграл ни одного поединка и является чемпионом WBA в полутяжелом весе.

«Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира. — Конечно, бой с Бетербиевым будет отличным. Хочу драться за пояса Артура, и знаю, что он тоже хочет поединка. Бетербиев жесткий противник», - заявил Бивол на одном из YouTube-каналов.

Добавим, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев подерется 28 января с Энтони Ярдом. Поединок пройдет на «Уэмбли» в Лондоне.