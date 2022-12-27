Барри Макгиган: Усик – единственный в своем роде. Он вызовет кошмары у Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер Барри Макгиган выразил уверенность, что Александр Усик доставит немало проблем Тайсону Фьюри.

По его словам, британец еще не встречался с таким соперником, который напоминал бы украинского боксера.

«Посмотрите на его послужной список и назовите соперника оттуда, который был бы похож на Усика, то есть обладал бы похожей скоростью, мастерством и темпом. Там таких нет. Усик – единственный в своем роде, и он вызовет кошмары у Тайсона Фьюри, запомните мои слова», – написал Макгиган в соцсети.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.