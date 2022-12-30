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Тренер Уайлдера оценил шансы Усика на победу в бою с Тайсоном Фьюри

Ранее сообщалось, что поединок пройдет не позднее марта 2023 года.
30 декабря 2022 17:41
автор: Артур Гичунцев

Малик Скотт, тренер американского боксера Деонтея Уайлдера, высказался о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Для меня шансы в этом бою – 50 на 50. Никто не сможет сделать с Усиком все, что ему захочется», – завил специалист в эфире подкаста Good Fight.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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