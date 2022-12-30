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Холифилд допустил победу Усика в бою против Фьюри

Легендарный американец объяснил, при каких условиях это может состояться.
30 декабря 2022 20:59
автор: Артур Гичунцев

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории Эвандер Холифилд объяснил, при каких условиях украинец Александр Усик победит британца Тайсона Фьюри.

«Все будет зависеть от того, как будет драться Фьюри. Должен сказать, оба боксера очень хороши. Но у парня поменьше руки более быстрые, и если Фьюри не создаст ему дискомфорт, украинец победит», – заявил Холифилд в интервью iFL TV.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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