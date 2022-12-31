«Контракт уже согласован»: промоутер Фьюри назвал ориентировочную дату поединка с Александром Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, рассказал, как обстоят дела с организацией боя против украинца Александра Усика.

По его словам, стороны продвинулись в переговорах и сейчас решается только один вопрос: сколько получит каждый из участников поединка.

«Вероятно, бой состоится в марте. В начале марта. Место еще не определено. Но давайте сначала утвердим бой, а потом решим, где он состоится. Возможно, он пройдет на «Уэмбли». Контракт на бой уже согласован», – добавил Уоррен в интервью американским СМИ.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.