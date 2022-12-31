Тайсон Фьюри: Усик будет бегать от меня, как маленький болван

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе над украинцем Александром Усиком. По его словам, уроженец Крыма не сможет оказать ему сопротивления из-за серьезной разницы в габаритах.

«Когда я доберусь до Усика, то он будет раздавлен. Это поединок, которого хочу и которого хочет он. Мы поставим все на кон и посмотрим. Не думаю, что он достаточно силен, чтобы выдерживать удары. Он – естественный легковес. В любителях Усик был в среднем весе, а я тяжеловесом. Это вызов, но он будет убегать всю ночь, как маленький болван. Однако, когда он попадется мне в руки, я его раздавлю», – заявил британец лондонской газете.

Напомним, Александр Усик не знает поражений на профессиональном уровне. В его активе 20 боев и 20 побед. Он отобрал титулы в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO у другого британца, Энтони Джошуа.

Ранее промоутер Фьюри заявил, что его подопечный проведет поединок с украинцем в марте 2023 года.