Бывший американский боксер Майк Тайсон поделился мнением о действующем чемпионе WBA, IBF и WBO в тяжелом весе Александре Усике.

Отмечается, что на данный момент украинский боец остается непобежденным.

«Усик может любому сопернику доставить неприятности. Он рассудительный и мыслящий боец, он очень неудобный соперник. Если выходишь с ним на ринг, бой будет непростым», – приводит слова Тайсона зарубежная пресса.

Напомним, что за свою карьеру Усик провел 20 поединков и одержал 20 побед, 13 из которых – нокаутом.