Экс-чемпион мира Джошуа проведет боксерский бой с непобедимым австралийцем Маккином

Британский боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе, Энтони Джошуа проведет 1 апреля бой с австралийцем Демси Маккином, сообщают инсайдеры Адам Каттеролл и Гарет Дэвис.

Напомним, что Джошуа за карьеру проиграл три поединка, включая два последних боя против украинца Александра Усика, забравшего у Энтони чемпионские пояса. Всего на счету британца 24 победы (22 - нокаутом).

Маккин не знает поражений, он выиграл все свои 22 боя на профессиональном боксерском ринге (14 - нокаутом).