Дмитрий Бивол – лучший боксер 2022 года по версии The Ring

В 2022 году россиянин Дмитрий Бивол провел два поединка: он одолел мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Таким образом, 32-летний боксер защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA и довел количество своих побед до 21. При этом россиянин не знает поражений на профессиональном уровне.

За свое выступление в прошедшем году Бивол удостоился приза от авторитетного журнала The Ring. Американские журналисты признали его лучшим боксером 2022-го.

Добавим, что россиянин опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, а также абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ (оба – Япония) и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе Джесси Родригеса (США).