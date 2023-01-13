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Дмитрий Бивол – лучший боксер 2022 года по версии The Ring

В прошлом году россиянин провел два боя и одержал две победы.
13 января 2023 18:36
автор: Артур Гичунцев

В 2022 году россиянин Дмитрий Бивол провел два поединка: он одолел мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Таким образом, 32-летний боксер защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA и довел количество своих побед до 21. При этом россиянин не знает поражений на профессиональном уровне.

За свое выступление в прошедшем году Бивол удостоился приза от авторитетного журнала The Ring. Американские журналисты признали его лучшим боксером 2022-го.

Добавим, что россиянин опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, а также абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ (оба – Япония) и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе Джесси Родригеса (США).

источник: «Советский спорт»
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