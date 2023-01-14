Абсолютный чемпион мира Иноуэ отказался от титулов

Абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наои Иноуэ объявил об отказе от своих титулов.

Как сообщил спортсмен на своей странице в соцсети, 29-летний боксер намерен подняться во второй легчайший вес (до 55,22 кг). Японец владел титулами по версиям IBF, WBA Super, WBCи WBO.

Иноуэ стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в легчайшем весе (до 53,52 кг) с 1973 года.

«Отказываюсь от четырех поясов. В 2023 году я перейду во второй легчайший вес. Ждите меня», - написал Иноуэ.

Добавим, что в профессиональной карьере японец одержал 24 победы (21 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.