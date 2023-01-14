Энтони Джошуа может провести 1 апреля бой с американцем Джермейном Франклином

Британская пресса назвала нового предполагаемого соперника экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.
Предполагается, что Джошуа 1 апреля подерется в Лондоне с американцем Джермейном Франклином.
Напомним, что Джошуа за карьеру проиграл три поединка, включая два последних боя против украинца Александра Усика, забравшего у Энтони чемпионские пояса. Всего на счету британца 24 победы (22 - нокаутом). До этого следующим соперником Джошуа назывался непобедимый австралиец Демси Маккин.
Франклин потерпел одно поражение при 21 победе (14 - нокаутом).
источник: «Советский спорт»