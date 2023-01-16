Бивол - о возможном поединке с Бетербиевым: Буду счастлив, если бой состоится

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил на пресс-конференции в Москве, что будет рад возможности провести бой за статус абсолютного чемпиона мира против соотечественника Артура Бетербиева.

«Мы не были с Артуром друзьями. Когда я пришел в сборную, Артур уже был известным спортсменом. Я хотел бы провести с ним поединок – у него есть то, что нужно мне. Он тоже это хочет, я знаю. Главное, чтобы нашел человек, кто мог бы это организовать. Я буду счастлив, если бой состоится», - сказал Бивол.

Ранее Бетербиев, который является чемпионом по версии IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, заявил о своем желании и готовности выйти на ринг против Бивола.

Бетербиев провел на профессиональном ринге 18 боев, Бивол – 21. Оба боксера не знали поражений.