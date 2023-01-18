Оскар де ла Хойя получил контракт на бой чемпиона мира Гарсии с Дэвисом

Промоутер чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Райана Гарсии Оскар де ла Хойя заявил, что получил контракт на бой с регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Джервонтой Дэвисом.

«Контракт получили, время внести заключительные штрихи и бой будет 15 апреля. Вперед!», - написал де ла Хойя в соцсетях.

Гарсия провел 23 боя на профессиональной ринге, Дэвис – 28. Оба боксера не знали поражений в своей карьере.

Оскар де ла Хойя становился чемпионом мира в шести весовых категориях, а после завершения карьеры боксера занялся промоутерской деятельностью.