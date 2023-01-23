Тим Цзю проведет в Австралии титульный бой против Тони Харрисона

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю назвал своего следующего соперника.

Напомним, что бой Цзю с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло сорвался из-за травмы последнего.

Вместо него Цзю подерется с другим представителем США Тони Харрисоном, бой пройдет 12 марта в Мельбурне и станет титульным.

Соцсети Тима Цзю

Добавим, что Тим Цзю за свою карьеру не потерпел ни одного поражения, выиграв в 21 поединке (15 - нокаутом).

На счету его следующего соперника Харрисона 29 побед и 3 поражения.