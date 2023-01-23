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Фьюри заявил, что его поединок против Усика станет боем века

Боксеры владеют не одним чемпионским поясом.
23 января 2023 10:31
автор: Максим Скороходов

Британец Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира по боксу по версии WBC, высказался о предполагаемом бое с обладателем поясов нескольких организаций украинцем Александром Усиком.

«Этот поединок – бой века. Ранее бой Мохаммеда Али и Джо Фрейзера был боем века. Вот сейчас это Тайсон Фьюри против Александра Усика. Первый в истории бой за четыре пояса в тяжелом весе. Такого никогда не было», - сказал Фьюри YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Александр Усик не знает поражений на профессиональном уровне. В его активе 20 боев и 20 побед. Он отобрал титулы в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO у другого британца, Энтони Джошуа.

Ранее промоутер Фьюри заявил, что его подопечный проведет поединок с украинцем в марте 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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