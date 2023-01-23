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«Такое чувство, будто его не кормили три месяца»: отец Фьюри высмеял физическую форму Усика

Семейство британского боксера продолжает нападки на украинца.
23 января 2023 18:33
автор: Артур Гичунцев

Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри, оценил физическую форму украинца Александра Усика, который станет следующим соперником его сына.

По словам Фьюри-старшего, Усику стоит поработать над собой, так как в нынешних кондициях он способен боксировать только с мамой Тайсона Фьюри, Пэрис.

«Они примерно одного размера. Хотя, по правде сказать, Пэрис шире в плечах. Усик не станет фаворитом с таким телом. Он выглядел ужасно, такое чувство, будто его три месяца не кормили. Когда такие парни перестают тренироваться, их тело исчезает, а затем они перерождаются, и создается ощущение, что голову пришили к другому телу. Скоро из кролика он превратится в кролика-переростка», – добавил Джон Фьюри в интервью британским СМИ.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет не позднее марта 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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