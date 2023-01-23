World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Усик оскорбил Фьюри и показал, что сделает с ним на ринге (видео)

Украинец назвал соперника пузатым и пообещал «съесть» его.
23 января 2023 22:47
автор: Артур Гичунцев

Украинский боксер Александр Усик ответил на многочисленную критику со стороны британца Тайсона Фьюри.

В частности, он выложил видео, на котором собирается отведать бургер, а перед трапезой обещает «съесть» соперника в ринге: «Пузатый, посмотри, что я ем. Ням-ням-ням. Ты следующий!»

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок состоится не позднее марта 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рой Джонс рассказал, при каких условиях Усик сможет победить Фьюри
Экс-чемпион мира посоветовал украинцу внести корректировки.
23.01.2023 23:17
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Усик оскорбил Фьюри и показал, что сделает с ним на ринге (видео)
Украинец назвал соперника пузатым и пообещал «съесть» его.
23.01.2023 22:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Такое чувство, будто его не кормили три месяца»: отец Фьюри высмеял физическую форму Усика
Семейство британского боксера продолжает нападки на украинца.
23.01.2023 18:33
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Фьюри заявил, что его поединок против Усика станет боем века
Фьюри заявил, что его поединок против Усика станет боем века
Боксеры владеют не одним чемпионским поясом.
23.01.2023 10:31
Бокс
автор: Максим Скороходов
Тим Цзю проведет в Австралии титульный бой против Тони Харрисона
Тим Цзю проведет в Австралии титульный бой против Тони Харрисона
Американец заменит своего соотечественника.
23.01.2023 08:49
Бокс
автор: Максим Скороходов
Оскар де ла Хойя получил контракт на бой чемпиона мира Гарсии с Дэвисом
Бой двух чемпионов состоится 15 апреля.
18.01.2023 14:43
Бокс
автор: Александр Евграфов
Бивол - о возможном поединке с Бетербиевым: Буду счастлив, если бой состоится
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе прокомментировал возможность проведения боя за статус абсолютного чемпиона мира.
16.01.2023 14:49
Бокс
автор: Александр Евграфов
Стало известно, когда Ломаченко проведет титульный бой против Хэйни
Поединок пройдет в легком весе.
15.01.2023 17:15
Бокс
Энтони Джошуа может провести 1 апреля бой с американцем Джермейном Франклином
Энтони Джошуа может провести 1 апреля бой с американцем Джермейном Франклином
Дата называют одинаковую, противников - разных.
14.01.2023 18:16
Бокс
автор: Максим Скороходов
Абсолютный чемпион мира Иноуэ отказался от титулов
Абсолютный чемпион мира Иноуэ отказался от титулов
Азиатский спортсмен подтвердил переход в следующий вес
14.01.2023 13:17
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика