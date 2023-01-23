Усик оскорбил Фьюри и показал, что сделает с ним на ринге (видео)

Украинский боксер Александр Усик ответил на многочисленную критику со стороны британца Тайсона Фьюри.

В частности, он выложил видео, на котором собирается отведать бургер, а перед трапезой обещает «съесть» соперника в ринге: «Пузатый, посмотри, что я ем. Ням-ням-ням. Ты следующий!»

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок состоится не позднее марта 2023 года.