Рой Джонс рассказал, при каких условиях Усик сможет победить Фьюри

Легендарный боксер Рой Джонс-младший выразил мнение, что Александру Усику следует внести изменения перед боем против британца Тайсона Фьюри.

«В нынешнем состоянии у него нет шансов. Он просто не сможет нанести ущерб такому сопернику как Фьюри. Ему нужны взрывные удары и человек, который научит его этому», – заявил Джонс американским СМИ.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок состоится не позднее марта 2023 года.