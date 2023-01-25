Международная ассоциация бокса выплатила за два года рекордные 8 млн долларов призовых

Международная ассоциация бокса (IBA) выплатила боксерам почти 8 миллионов долларов призовых на крупных соревнованиях в период с 2021 по 2022 год, сообщается на официальном сайте организации.

IBA назвала эту выплату беспрецедентным шагом в истории и свидетельством приверженности организации продвижению и поддержки спорта.

«Призовые позволили спортсменам улучшить качество жизни сейчас и после завершения карьеры», - говорится в сообщении.

Ранее Международный Олимпийский комитет пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года после того как россиянин Умар Кремлев был избран президентом IBA, а сама организация продлила спонсорский контракт с компанией «Газпром». Боксерский турнир на Олимпиаде в Париже не будет проведен под эгиой IBA. Также МОК не включил бокс в предварительную программу игр 2028 года.