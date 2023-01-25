Усик обратился к Фьюри: Величие в боксе не определяется деньгами

Чемпион нескольких организаций в тяжелом весе Александр Усик пристыдил лучшего боксера WBC в аналогичной категории Тайсона Фьюри.

«Фьюри, ты говоришь о величии в боксе, и в то же самое время ты говоришь: «Дайте мне больше денег». Величие в боксе не определяется деньгами, величие происходит из побед. Ты говоришь, что я избегаю тебя, хотя я никогда этого не делал, фактически, я даже приехал к тебе. Я готов боксировать с тобой даже без всякого гонорара!» - написал украинский боксер в социальных сетях.

Напомним, Александр Усик не знает поражений на профессиональном уровне. В его активе 20 боев и 20 побед. Он отобрал титулы в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO у другого британца, Энтони Джошуа.