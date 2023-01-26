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Ковалев считает, что сейчас Ярд не готов драться с Бетербиевым

Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.
26 января 2023 13:47
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBA super, IBF и WBO Сергей Ковалев поделился ожиданиями от титульного боя россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом.

Напомним, что поединок состоится 28 января в Лондоне на «Уэмбли»

«Сейчас Ярд не готов драться с Бетербиевым. У него не было настоящего испытания, реального боя. Он дрался со мной, когда я растерял всю энергию. Я думаю, что после трех с половиной лет с момента нашего боя Ярд набрался опыта, улучшил физические кондиции. Считаю, что это будет интересный бой, но мне кажется, что Артур его побьет», — заявил Ковалев в интервью YouTube-каналу RingIQ TV.

Напомним, что Бетербиев является действующим чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF, одержав 18 побед в 18 поединках. Ярд провел 25 боев, в которых одержал 23 победы.

источник: «Советский спорт»
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Ковалев считает, что сейчас Ярд не готов драться с Бетербиевым
Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.
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