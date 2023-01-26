«Не умею заглядывать в будущее». Бетербиев - о предстоящем поединке с Ярдом

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев оценил свои шансы в поединке с британцем Энтони Ярдом.

Бой пройдет 28 января на «Уэмбли» в Лондоне. Начало поединка в 23:00 по московскому времени.

«Я не умею заглядывать в будущее. Мы готовились к этому бою с моей командой. Думаю, это будет хороший поединок. У меня есть план на этот бой, но это бокс», — заявил Бетербиева на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Напомним, что Артур одержал 18 побед в 18 поединках. Ярд провел 25 боев, в которых одержал 23 победы.