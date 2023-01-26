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Бетербиев и Ярд провели дуэль взглядов (видео)

Бой состоится 28 января и пройдет в Лондоне.
26 января 2023 18:15
автор: Артур Гичунцев

28 января россиянин Артур Бетербиев проведет бой с британцем Энтони Ярдом.

Поединок пройдет в Лондоне (Англия). За несколько дней до выхода на ринг боксеры провели дуэль взглядов. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Seconds Out.

На профессиональном ринге Артур Бетербиев одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Что касается Ярда, то британец одержал 23 победы и потерпел 2 поражения.

источник: «Советский спорт»
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Бой состоится 28 января и пройдет в Лондоне.
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