Бетербиев и Ярд провели дуэль взглядов (видео)

28 января россиянин Артур Бетербиев проведет бой с британцем Энтони Ярдом.

Поединок пройдет в Лондоне (Англия). За несколько дней до выхода на ринг боксеры провели дуэль взглядов. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Seconds Out.

На профессиональном ринге Артур Бетербиев одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Что касается Ярда, то британец одержал 23 победы и потерпел 2 поражения.