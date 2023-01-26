«Он выглядит сильным»: Бетербиев оценил форму Ярда перед боем

Российский боксер Артур Бетербиев дал комментарий перед боем против британца Энтони Ярда. В частности, он заявил, что соперник набрал хорошую форму.

«Ярд выглядит как бодибилдер, у меня нет таких мышц. Он выглядит сильным. Наша команда готовится к разным сценариям поединка. Если получится тяжелый бой, мы будем готовы.

Постараюсь сделать все, что в моих силах. У меня было две тренировки в день рождения (21 января – прим. Редакции), он удался. Я не готовился к тому, чтобы быть быстрее Ярда. Я попытаюсь драться в своем темпе», – заявил россиянин, чьи слова приводит британский телеканал.

На профессиональном ринге Артур Бетербиев одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Что касается Ярда, то британец одержал 23 победы и потерпел 2 поражения.