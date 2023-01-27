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Бетербиев оказался тяжелее Ярда на взвешивании в преддверии титульного поединка

Тем не менее, оба боксера сделали вес в рамках весовой категории.
27 января 2023 18:12
автор: Александр Евграфов

Чемпион в полутяжелом весе по версии трех боксерских организаций россиянин Артур Бетербиев оказался тяжелее своего соперника по титульному поединку британца Энтони Ярда, сообщают американские СМИ.

Бетербиев оказался тяжелее соперника на 200 граммов – 79,2 против 79 у Ярда. Тем не менее, оба боксера сделали вес в рамках дозволенного в данной весовой категории – 79,38 кг.

Титульный бой между Бетербиевым и Ярдом состоится 28 января в Лондоне. На кону будут стоять титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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Тем не менее, оба боксера сделали вес в рамках весовой категории.
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