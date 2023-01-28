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Сергей Ковалев сделал уверенный прогноз на бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда

Поединок состоится 28 января.
28 января 2023 11:56
автор: Артур Гичунцев

Российский боксер Сергей Ковалев, победивший Энтони Ярда в 2019 году, уверен, что у британца нет шансов в поединке с Артуром Бетербиевым. По словам Ковалева, россиянин решит все вопросы до 6 раунда.

«Я думаю, это будет интересный бой. Но мне кажется, что Артур размажет Ярда. Они оба – большие, сильные и умные. Это будет интересный бой, но Бетербиев сделает свое дело», – отметил Ковалев в интервью зарубежным СМИ.

Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января и пройдет на лондонской арене «Уэмбли».

На профессиональном ринге Артур Бетербиев одержал 18 побед и не потерпел ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Что касается Ярда, то британец одержал 23 победы и потерпел 2 поражения.

источник: «Советский спорт»
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