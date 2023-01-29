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«Надеюсь, однажды стану хорошим боксером». Бетербиев - после победы над Ярдом

Россиянин продлил свою победную серию.
29 января 2023 09:10
автор: Александр Поволоцкий

Российский боксер Артур Бетербиев отреагировал на свою победу в титульном бою с Энтони Ярдом из Великобритании.

Напомним, что 38-летний спортсмен одержал победу в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе. Бой прошел на «Уэмбли» в Лондоне.

«Все панчи были ожидаемыми, готовился к ним готовился. И поэтому получалось отвечать. Надеюсь, что однажды я стану хорошим боксером», — заявил Артур после боя.

Добавим, что россиянин одержал 19-ю победу в 19 боях на профессиональном ринге - все нокаутом. Ярд потерпел свое третье поражение в 26 поединках.

источник: «Советский спорт»
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