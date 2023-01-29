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Костя Цзю: В России не захотят видеть бой, где дерутся свои

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оценил победу российского боксера Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.
29 января 2023 23:22

«Выступление было очень тяжелое, но хорошее. Поздравляю с победой Бетербиева! Бой такого калибра (чемпиона мира против претендента, обязательная защита) имеет определенную ценность. Некоторые раунды Артур проиграл. Конечно, это мнение судей. Один из раундов был равным, и можно было карточки дать обоим. Но не мне оценивать.

Бой с Биволом? Принимать решение будет Артур. Я бы не хотел видеть этот бой. Да, весь мир ждет эту встречу, но нам без разницы, что они хотят. Нам нужно выигрывать титулы с другими боксерами! В России не захотят видеть бой, где дерутся свои», — сказал Цзю Sport24.

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Костя Цзю: В России не захотят видеть бой, где дерутся свои
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оценил победу российского боксера Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.
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