Костя Цзю: В России не захотят видеть бой, где дерутся свои

«Выступление было очень тяжелое, но хорошее. Поздравляю с победой Бетербиева! Бой такого калибра (чемпиона мира против претендента, обязательная защита) имеет определенную ценность. Некоторые раунды Артур проиграл. Конечно, это мнение судей. Один из раундов был равным, и можно было карточки дать обоим. Но не мне оценивать.

Бой с Биволом? Принимать решение будет Артур. Я бы не хотел видеть этот бой. Да, весь мир ждет эту встречу, но нам без разницы, что они хотят. Нам нужно выигрывать титулы с другими боксерами! В России не захотят видеть бой, где дерутся свои», — сказал Цзю Sport24.