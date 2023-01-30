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Ярд не стал винить тренера, остановившего бой с Бетербиевым

38-летний россиянин защитил свои чемпионские титулы.
30 января 2023 14:05
автор: Максим Скороходов

Британский боксер Энтони Ярд рассказал, почему его команда решила остановить чемпионский бой с россиянином Артуром Бетербиевым и признать поражение в восьмом раунде.

- Мой тренер и моя команда любят меня и сказали, что увидели то, что им не понравилось. Все, о чем я думал в момент нокдауна, это «встать, снова напасть на него, ударить его чем угодно», - сказал Ярд американским журналистам.

Артур защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO.

На счету Бетербиева теперь 19 побед нокаутом и ни одного поражения. Ярд потерпел свое третье поражение в 26 поединках.

источник: «Советский спорт»
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Ярд не стал винить тренера, остановившего бой с Бетербиевым
38-летний россиянин защитил свои чемпионские титулы.
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