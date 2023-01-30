World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер сборной России по боксу заявил, что его подопечные выступят с флагом на малом ЧМ

С 31 января по 12 февраля пройдет Золотой пояс WBT
30 января 2023 15:54
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о Золотом поясе WBT, первом для его подопечных турнире с флагом и гимном после введения санкций.

Соревнования пройдут в Марокко с 31 января по 12 февраля и откроют новый турнир Мировой боксерский тур WBT, в котором будут начисляться личные и командные очки за выступление на каждом этапе.

«Это первые наши соревнования после длительного перерыва. В них принимают участие 52 страны. К вылету в Марокко готовятся все чемпионы России, все первые номера. Только Алексей Дронов получил серьезную травму руки в воскресенье, и мы сделали замену на Рамазана Карнукаева. В остальном все чемпионы. На этот турнир приедут все сильнейшие боксеры мира. Сильный и хороший турнир, малый чемпионат мира», - приводит слова Фархутдинова MetaMMA.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация сняла с российских боксеров санкции в октябре 2022 года.

Это интересно:
Тренер сборной России по боксу заявил, что его подопечные выступят с флагом на малом ЧМ
С 31 января по 12 февраля пройдет Золотой пояс WBT
30.01.2023 15:54
Бокс
автор: Максим Скороходов
Ярд не стал винить тренера, остановившего бой с Бетербиевым
38-летний россиянин защитил свои чемпионские титулы.
30.01.2023 14:05
Бокс
автор: Максим Скороходов
Костя Цзю: В России не захотят видеть бой, где дерутся свои
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оценил победу российского боксера Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.
29.01.2023 23:22
Бокс
«Старался изо всех сил». Ярд - о поражении от Бетербиева
Бой прошел на «Уэмбли» в Лондоне.
29.01.2023 10:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Надеюсь, однажды стану хорошим боксером». Бетербиев - после победы над Ярдом
Россиянин продлил свою победную серию.
29.01.2023 09:10
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бетербиев победил Ярда и защитил три титула в полутяжелом весе
Поединок прошел в Англии.
29.01.2023 08:00
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Ковалев сделал уверенный прогноз на бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда
Поединок состоится 28 января.
28.01.2023 11:56
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Бетербиев оказался тяжелее Ярда на взвешивании в преддверии титульного поединка
Тем не менее, оба боксера сделали вес в рамках весовой категории.
27.01.2023 18:12
Бокс
автор: Александр Евграфов
«Он выглядит сильным»: Бетербиев оценил форму Ярда перед боем
Поединок состоится 28 января.
26.01.2023 20:15
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Бетербиев и Ярд провели дуэль взглядов (видео)
Бой состоится 28 января и пройдет в Лондоне.
26.01.2023 18:15
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика