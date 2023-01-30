Тренер сборной России по боксу заявил, что его подопечные выступят с флагом на малом ЧМ

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов высказался о Золотом поясе WBT, первом для его подопечных турнире с флагом и гимном после введения санкций.

Соревнования пройдут в Марокко с 31 января по 12 февраля и откроют новый турнир Мировой боксерский тур WBT, в котором будут начисляться личные и командные очки за выступление на каждом этапе.

«Это первые наши соревнования после длительного перерыва. В них принимают участие 52 страны. К вылету в Марокко готовятся все чемпионы России, все первые номера. Только Алексей Дронов получил серьезную травму руки в воскресенье, и мы сделали замену на Рамазана Карнукаева. В остальном все чемпионы. На этот турнир приедут все сильнейшие боксеры мира. Сильный и хороший турнир, малый чемпионат мира», - приводит слова Фархутдинова MetaMMA.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация сняла с российских боксеров санкции в октябре 2022 года.