«Ему нужен титул»: тренер Бетербиева заявил о желании боксера провести бой с Дмитрием Биволом

Российский боксер Артур Бетербиев намерен стать чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA Super. Ради этого он готов провести бой против соотечественника Дмитрия Бивола, который в настоящий момент владеет титулом. Об этом заявил тренер Бетербиева Марк Рэмси.

«Очевидно, поединок, который мы хотим – это поединок с Биволом. Хотя дело не в нем. У него последний титул. И это последний желанный бой, ведь мы говорим об Артуре. Многие дерутся за деньги, но для Артура подобный вопрос не стоит. Ему нужен титул», – сказал тренер YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, за всю карьеру на профессиональном ринге Артур Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе.Что касается Бивола, то он также не знает поражений. На счету россиянина 21 победа.