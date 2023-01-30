World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Менеджер Усика – о поединке с Фьюри: В течение недели мы сделаем большой анонс

Ждать осталось недолго.
30 января 2023 19:37
автор: Артур Гичунцев

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, рассказал, как обстоят дела с организацией поединка против британца Тайсона Фьюри.

По словам Климаса, стороны продолжают переговоры, однако, есть вероятность, бой анонсируют до конца этой недели.

«Не могу подробно говорить об этом, поскольку мы по-прежнему находимся в переговорах. Поединок еще не утверждён. Мы работаем… Надеюсь, что в течение недели мы сделаем большой анонс. Где пройдет бой? Мы рассматриваем Саудовскую Аравию и Лондон», – заявил менеджер YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок состоится не позднее марта 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Менеджер Усика – о поединке с Фьюри: В течение недели мы сделаем большой анонс
Ждать осталось недолго.
30.01.2023 19:37
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Ему нужен титул»: тренер Бетербиева заявил о желании боксера провести бой с Дмитрием Биволом
Россиянин намерен отобрать у соотечественника чемпионский титул по версии WBA Super.
30.01.2023 18:07
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Тренер сборной России по боксу заявил, что его подопечные выступят с флагом на малом ЧМ
С 31 января по 12 февраля пройдет Золотой пояс WBT
30.01.2023 15:54
Бокс
автор: Максим Скороходов
Ярд не стал винить тренера, остановившего бой с Бетербиевым
38-летний россиянин защитил свои чемпионские титулы.
30.01.2023 14:05
Бокс
автор: Максим Скороходов
Костя Цзю: В России не захотят видеть бой, где дерутся свои
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю оценил победу российского боксера Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.
29.01.2023 23:22
Бокс
«Старался изо всех сил». Ярд - о поражении от Бетербиева
Бой прошел на «Уэмбли» в Лондоне.
29.01.2023 10:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Надеюсь, однажды стану хорошим боксером». Бетербиев - после победы над Ярдом
Россиянин продлил свою победную серию.
29.01.2023 09:10
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бетербиев победил Ярда и защитил три титула в полутяжелом весе
Поединок прошел в Англии.
29.01.2023 08:00
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Сергей Ковалев сделал уверенный прогноз на бой Артура Бетербиева и Энтони Ярда
Поединок состоится 28 января.
28.01.2023 11:56
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Бетербиев оказался тяжелее Ярда на взвешивании в преддверии титульного поединка
Тем не менее, оба боксера сделали вес в рамках весовой категории.
27.01.2023 18:12
Бокс
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика