Менеджер Усика – о поединке с Фьюри: В течение недели мы сделаем большой анонс

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, рассказал, как обстоят дела с организацией поединка против британца Тайсона Фьюри.

По словам Климаса, стороны продолжают переговоры, однако, есть вероятность, бой анонсируют до конца этой недели.

«Не могу подробно говорить об этом, поскольку мы по-прежнему находимся в переговорах. Поединок еще не утверждён. Мы работаем… Надеюсь, что в течение недели мы сделаем большой анонс. Где пройдет бой? Мы рассматриваем Саудовскую Аравию и Лондон», – заявил менеджер YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок состоится не позднее марта 2023 года.