Промоутер Бетербиева: Бивол, Бивол и еще раз Бивол

Российский боксер Артур Бетербиев намерен провести бой против соотечественника Дмитрия Бивола. Об этом заявил промоутер Бетербиева Карл Моретти.

«Планы? Бивол, Бивол и еще раз Бивол. Это самый большой бой, который можно провести, это один самых больших боев в боксе», – заявил промоутер американским СМИ.

Напомним, за всю карьеру на профессиональном ринге Артур Бетербиев одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения. Он является чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Что касается Бивола, то он владеет титулом по версии WBA Super и также не знает поражений. На счету россиянина 21 победа.