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Президент WBC Сулейман: Боя Бетербиева с Биволом не будет, пока Бивол представляет Россию

Ранее Всемирный боксерский совет исключил из рейтинга российских и белорусских спортсменов.
01 февраля 2023 19:14
автор: Александр Евграфов

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Дмитрий Бивол не будет проводить боев за титул WBC, пока представляет Россию.

«Бивол не обращался в WBC по поводу боя, но на съезде мы четко обозначили позицию о боксерах из России и Белоруссии, и Бивол не будет исключением. Следующий бой Бетербиев, который является лучшим полутяжеловесом в мире, проведет со Смитом», - цитирует Сулеймана мексиканские СМИ.

Россиянин Бетербиев (19 боев), который выступает по канадской лицензии, является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, у Бивола (21 бой) чемпионский титул по версии WBA. Оба боксера не знали поражений по ходу профессиональной карьеры.

Осенью 2022 года WBC исключила российских и белорусских боксеров из своего рейтинга.

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