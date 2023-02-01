Президент WBC Сулейман: Боя Бетербиева с Биволом не будет, пока Бивол представляет Россию

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Дмитрий Бивол не будет проводить боев за титул WBC, пока представляет Россию.

«Бивол не обращался в WBC по поводу боя, но на съезде мы четко обозначили позицию о боксерах из России и Белоруссии, и Бивол не будет исключением. Следующий бой Бетербиев, который является лучшим полутяжеловесом в мире, проведет со Смитом», - цитирует Сулеймана мексиканские СМИ.

Россиянин Бетербиев (19 боев), который выступает по канадской лицензии, является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, у Бивола (21 бой) чемпионский титул по версии WBA. Оба боксера не знали поражений по ходу профессиональной карьеры.

Осенью 2022 года WBC исключила российских и белорусских боксеров из своего рейтинга.