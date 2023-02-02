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Юрий Красовский: Бокс – один из самых динамично развивающихся видов спорта в России

Федерация бокса России заключило соглашение о стратегическом партнерстве с БК «Лига Ставок».
Юрий Красовский: Бокс – один из самых динамично развивающихся видов спорта в России
02 февраля 2023 17:33
автор: Сергей Иванов
автор фото: Предоставлено БК Лига Ставок

2 февраля, в рамках III Всероссийского боксерского Форума в Серпухове, состоялось торжественное подписание соглашения о генеральном партнерстве между букмекерской компанией «Лига Ставок» и Федерацией бокса России.

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский:

– Бокс – сейчас один из самых динамично-развивающихся видов спорта в России. Руководство Федерации бокса проводит серьезную, методичную работу, выводя отечественный бокс совершенно на новый уровень. Благодаря их усилиям и профессионализму бокс становится еще более популярным видом спорта среди россиян. Достижениями и успехами наших спортсменов гордится вся страна.Основная миссия нашей компании – финансирование и поддержка развития спорта всех уровней. Бокс в этом плане уникальный вид спорта, который доступен практический всем категориям населения. Сейчас им увлекаются профессионалы и любители, дети и взрослые, мужчины и женщины.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко:

– Когда наша совместная работа только начиналась, мы подписали меморандум о сотрудничестве в рамках первого Всероссийского боксерского форума в Калининграде. И очень символично, что заключение нового договора пришлось на время третьего форума. Но подписание соглашение – это формальность. Главное, что мы всегда поддерживали хорошие отношения, всегда шли вперед к общей цели – процветанию российского бокса. И наше сотрудничество не ограничивается спортом высших достижений. Мы делаем максимум, чтобы и наши ветераны были счастливы. Этой работой мы вместе занимаемся уже третий год с помощью благотворительного фонда «Созвездие добра».

источник: «Советский спорт»
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Юрий Красовский: Бокс – один из самых динамично развивающихся видов спорта в России
Юрий Красовский: Бокс – один из самых динамично развивающихся видов спорта в России
Федерация бокса России заключило соглашение о стратегическом партнерстве с БК «Лига Ставок».
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