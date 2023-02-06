Джошуа после поражения от Усика проведет бой против Франлина-младшего

Британский боксер Энтони Джошуа вернется на ринг 1 апреля. В этот день ему предстоит поединок против американца Джермейна Франлина-младшего. Встреча пройдет в Лондоне (Англия) на «О2 Арене».

Напомним, 33-летний Джошуа – экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO. Он лишился титулов, дважды уступив украинцу Александру Усику.

Что касается американца, то 29-летний боксер одержал 21 победу и потерпел од поражение. Он уступил британцу Диллиану Уайту в ноябре 2022 года.