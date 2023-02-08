Сборная США снялась с ЧМ по боксу из-за участия россиян и белорусов под своими флагами

Американские боксеры не поедут на чемпионат мира, который пройдет в Дели (Индия) и Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщается на сайте Федерации бокса США (USA Boxing), всему виной участие россиян и белорусов под своими флагами.

Напомним, соответствующее решение принял российский функционер Умар Кремлев, занимающий должность главы Международной ассоциации бокса (AIBA).

Добавим, что в Дели с 15 по 31 марта пройдет турнир среди женщин, а в Ташкенте – среди мужчин. Эти соревнования организуют с 1 по 14 мая.