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Российский боксер Гассиев получил гражданство Армении

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе сможет выступать на международных турнирах под армянским флагом.
Российский боксер Гассиев получил гражданство Армении
01 марта 2023 19:28
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автор фото: Министерство образования, науки, культуры и спорта РА

Российский боксер, экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев получил армянское гражданство, сообщается на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Профессиональный боксер Мурат Гассиев является действующим чемпионом Азии по версии WBA Asia и Евразии по версии EBP. Недавно боксер получил гражданство Республики Армения», - говорится на сайте министерства.

Замминистра по линии спорта Карен Гилоян выразил надежду, что в ближайшем будущем спортсмен будет выступать также под армянским флагом.

3 марта Гассиев проведет поединок с американцем Майком Балогуном в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване в рамках вечера профессионального бокса.

На счету Гассиева 29 побед на профессиональном ринге, 22 из которых нокаутом и одно поражение.

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