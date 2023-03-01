Российский боксер Гассиев получил гражданство Армении

Российский боксер, экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев получил армянское гражданство, сообщается на сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

«Профессиональный боксер Мурат Гассиев является действующим чемпионом Азии по версии WBA Asia и Евразии по версии EBP. Недавно боксер получил гражданство Республики Армения», - говорится на сайте министерства.

Замминистра по линии спорта Карен Гилоян выразил надежду, что в ближайшем будущем спортсмен будет выступать также под армянским флагом.

3 марта Гассиев проведет поединок с американцем Майком Балогуном в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване в рамках вечера профессионального бокса.

На счету Гассиева 29 побед на профессиональном ринге, 22 из которых нокаутом и одно поражение.