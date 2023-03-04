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Гассиев одержал победу над Балогуном и завоевал интерконтинентальный титул WBA

Бой завершился во втором раунде.
04 марта 2023 00:15
автор: Сергей Иванов

В Ереване (Армения) завершился боксерский поединок за чемпионский пояс WBA Inter-Continental в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Майком Балогуном.

Отметим, что победителем данного противостояния стал россиянин, отправивший американца в нокаут во втором раунде.

В своей карьере Гассиев выиграл уже 30 поединков (23 - нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. Что касается Балогуна, то представитель США потерпел свое первое поражение в профессиональном боксе. Ранее он одержал 20 побед (15 - нокаутом).

источник: «Советский спорт»
Гассиев одержал победу над Балогуном и завоевал интерконтинентальный титул WBA
Бой завершился во втором раунде.
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