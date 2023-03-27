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Джошуа заявил, что может завершить карьеру после боя с Франклином

Британец – экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям.
27 марта 2023 22:21
автор: Артур Гичунцев

Британский боксер Энтони Джошуа заявил на пресс-конференции, что уйдет из спорта, если проиграет американцу Джермейну Франклину.

«Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если я проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьезный боец, и я не собираюсь проигрывать», – сказал 33-летний британец, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Напомним, на профессиональном ринге Джошуа одержал 24 победы и потерпел два поражения. Он является экс-чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO. Свои титулы британец уступил в противостоянии с украинцем Александром Усиком.

источник: «Советский спорт»
Джошуа заявил, что может завершить карьеру после боя с Франклином
Британец – экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям.
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