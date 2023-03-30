Рой Джонс – перед боем против Петтиса: Больше я не планирую боксировать

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший анонсировал окончательный уход из спорта. По словам американца, поединок с экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом станет последним в его карьере.

«Больше я не планирую боксировать. Сейчас просто идеальная ситуация, все останутся в выигрыше», – сказал Джонс зарубежным СМИ.

В январе этого года Джонсу исполнилось 54 года. На профессиональном ринге он одержал 66 побед и потерпел 9 поражений. К слову, американец несколько раз завершал карьеру, но потом возвращался.