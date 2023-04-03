Усик – о срыве поединка с Фьюри: Кто-то не пошел на выгодные для всех условия

Украинский боксер Александр Усик высказался после новости о срыве поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы расписываем тренировки, организуем бой, договариваемся о дате, но план, который у нас есть, меняется. Этот бой не состоялся по ряду причин. Не смогли договориться, кто-то не пошел на выгодные для всех условия», – заявил Усик украинским СМИ.

Ранее промоутер Усика, Александр Красюк, заявил, что бой не состоялся, так как Фьюри не устроили детали контракта, а именно – пункт об обязательном реванше.

По другим данным, британец хотел получить 70% от общей суммы поединка. Усика такие условия не устроили. Украинец вышел из переговоров и сосредоточился на другом сопернике.