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Усик – о срыве поединка с Фьюри: Кто-то не пошел на выгодные для всех условия

Бой должен был пройти 29 апреля.
03 апреля 2023 22:48
автор: Артур Гичунцев

Украинский боксер Александр Усик высказался после новости о срыве поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы расписываем тренировки, организуем бой, договариваемся о дате, но план, который у нас есть, меняется. Этот бой не состоялся по ряду причин. Не смогли договориться, кто-то не пошел на выгодные для всех условия», – заявил Усик украинским СМИ.

Ранее промоутер Усика, Александр Красюк, заявил, что бой не состоялся, так как Фьюри не устроили детали контракта, а именно – пункт об обязательном реванше.

По другим данным, британец хотел получить 70% от общей суммы поединка. Усика такие условия не устроили. Украинец вышел из переговоров и сосредоточился на другом сопернике.

источник: «Советский спорт»
Усик – о срыве поединка с Фьюри: Кто-то не пошел на выгодные для всех условия
Бой должен был пройти 29 апреля.
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